Ankara'da okul çevrelerinde 137 asayiş ve 49 trafik timi denetimde - Son Dakika
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Ankara'da okul çevrelerinde 137 asayiş ve 49 trafik timi denetimde

Ankara\'da okul çevrelerinde 137 asayiş ve 49 trafik timi denetimde
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul ve çevrelerinde 137 asayiş ve 49 trafik timi görevlendirdi. Ekipler okul servis araçlarını dron destekli denetlerken öğrenci ve velilere güvenlik konularında bilgilendirme yapıyor.

Başkentte jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul ve çevrelerinde görevlendirilen 137 asayiş, 49 trafik timiyle denetimlerini sürdürüyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla Komutanlığın okul ve çevrelerinde aldığı asayiş ve trafik tedbirleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Trafik Jandarması Timleri ve Jandarma Asayiş Timlerince okul çevrelerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, jandarmanın tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor, öğrenci ve velilere bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarının "dron" destekli olarak denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Servis sürücüleri ve öğrencilere okul servis araçları ve sürücülerinde aranan şartlar, emniyet kemeri kullanımı, trafik kuralları, öğrenci indirme-bindirme esasları, aşırı hızın önlenmesi ve araçlarda bulundurulması gereken malzemeler konularında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenli geçişlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınmış, okul çevrelerinde devriye ve kontrol faaliyetlerine devam edilmiştir. Okul ve çevrelerinde alınan tedbirler kapsamında 137 Asayiş Timi ve 49 Trafik Timi görevlendirilmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş, trafik, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine eğitim ve öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da okul çevrelerinde 137 asayiş ve 49 trafik timi denetimde - Son Dakika

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