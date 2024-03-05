Ankara Çubuk'ta Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

Ankara Çubuk\'ta Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvası başladı. Turnuvada 7-10 yaş arasındaki öğrenciler A kategorisinde yarışırken, toplam 420 kişi küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele edecek. Turnuvanın açılış hamlesi Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından yapıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle verilecek.

05.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:17
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde okullar arası satranç turnuvası düzenlenen törenle başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çubuk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 7 ve 10 yaş arasındaki öğrenciler A kategorisinde yer alırken, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplam 420 kişi yarışacak.

Turnuvada ilk hamleyi Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş yaptı.

Dört gün sürecek turnuvada dereceye giren yarışmacılara da ödülleri düzenlenen törenle verilecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İlçemizde satranca olan ilgi çok fazla, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu programlarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Çubuk'ta Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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