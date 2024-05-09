Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye yanıt - Son Dakika
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Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye yanıt

Ankara\'da öldürülen Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş\'ten Bahçeli\'ye yanıt

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. Ateş, operasyonu çekenlerin suçu sabitlenmiş olanlar olduğunu belirterek adaletin tecellisini önlemeye çalışanların nafile çabalarına dikkat çekti. Ayrıca, iddianameyi eleştirerek gerçek suçluların kamuoyundan saklanmaya çalışıldığını ifade etti. Ayşe Ateş, Türk milletinin bu davayı savunduğunu ve suçluların kaçsalar bile bulunup getirileceğini vurguladı.

09.05.2024 13:56
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ANKARA - Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak" açıklamasına yanıt verdi. Ateş, "Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ayşe Ateş, iddianameyi de eleştirerek, "İçi boş kağıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile" ifadelerini kulladı.

"Operasyonu çekenler Külliye'nin 1 km ötesinde, AK Parti Genel Merkezi'nin dibinde, sanki devlete kafa tutarcasına; bu ülkenin iki kız çocuk sahibi, işinde gücünde şerefli bir akademisyenine gözünü kırpmadan kıyanlardı" diyen Ateş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bize operasyon çekiliyor, deniliyor. 'Pensilvanya' deniliyor. Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. 'Onun kalemini kırdık' diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır. Nereden aldığı belli olmayan bir güçle Özel Harekat polislerini torbacılara şoför yapanlardır. Külliye'nin 1 km ötesinde, AK Parti Genel Merkezi'nin dibinde, sanki devlete kafa tutarcasına; bu ülkenin iki kız çocuk sahibi, işinde gücünde şerefli bir akademisyenine gözünü kırpmadan kıyanlardır. Size operasyon çekenleri görmek için demirparmaklıkların ardına, ayaklarınızın altına bakın. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı da yargının önüne çıkmaktan kurtulmak için hala ayaklarınıza kapanıyor."

"BU DAVANIN SAVCISI YÜCE TÜRK MİLLETİ"

İddianame ile adaletin tecellisinin önlenmeye çalışıldığını ileri süren Ateş, şunları kaydetti:

"İçi boş kağıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile. Çünkü bu davanın savcısı yüce Türk milleti. Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi bulup çıkaracak, sizi alıp getirecek. Ok, yaydan çıktı bir kere. Şunu da eklemek istiyorum: Bazı yorumları okuduğumda, bazı paylaşımlara baktığımda ne yazık ki bir kesimin, gözünün önündeki bunca delile rağmen, hala Platon'un mağarasından çıkamadığını görüyorum. Zincirlerinizden kurtulun, yalanı kutsamayın, gerçeği kucaklayın. Kaçınılmaz sonla barışın".

Kaynak: ANKA

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