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Ankara'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, otomobil ile harfiyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Ankara\'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
17.12.2023 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
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ANKARA'da otomobil ve harfiyat kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu havalimanı istikameti Etlik girişi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gökçe (26) yönetimindeki 06 YVA 05 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DC 663 plakalı harfiyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüsü Mehmet Gökçe ve annesi Pakize Gökçe (62), itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde Pakize Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mehmet Gökçe, Senanur Gökçe (26), Ahsen Gökçe (3) ve Yüsra Gökçe (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tek şeride düşen ve uzun kuyruklar oluşan Ankara Çevre yolu, otomobil ve kamyonun çekiciye yüklenerek kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ila ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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