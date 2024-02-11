Ankara'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Ankara\'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde meydana gelen kazada, Cihan G. yönetimindeki otomobil, Yıldırım A. tarafından kullanılan tıra çarptı. Kazada Zülbiye G. ve Meryem G. hayatını kaybederken, Cihan G., Tayyar G., İrem G. ve İrena G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

11.02.2024 19:23
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Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde Cihan G'nin kullandığı 06 AG 7289 plakalı otomobil, Yıldırım A. yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Zülbiye G.(70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. (41) ile Tayyar G. (12), İrem G. (10) ve İrena G. (36) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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