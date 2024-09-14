Ankara'da POMEM Parkur Kurslarına Başvurular Başlıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) parkur kurslarına başvurular, 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, POMEM sınavına hazırlanan adaylar için ücretsiz olarak düzenleyeceği kursların başvurularını almaya başlıyor. Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 16 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren 'http://www.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Parkur hazırlık kursu ise 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Adaylar, gruplar halinde antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanacak.