Ankara'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

17.02.2026 22:27
ABB, ramazan boyunca 500'den fazla etkinlikle Ankaralıları bir araya getirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla buluşturmak için bir dizi etkinlik programı hazırladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca 50'ye yakın noktada düzenlenecek 500'ü aşkın etkinlikle, geleneksel değerler yaşatılacak, paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak.

Bu kapsamda, Kocatepe Kültür Merkezi, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Camisi'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde ikramlar dağıtılacak, kukla ve tiyatro gösterileri ile konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

Tüm Ankaralıların davetli olduğu etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

