Ankara'da Sağanak Nedeniyle Metro Hattı Hizmet Dışı - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Nedeniyle Metro Hattı Hizmet Dışı

Ankara\'da Sağanak Nedeniyle Metro Hattı Hizmet Dışı

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında tren işletmesi yapılamıyor. Yolcular, otobüslerle taşınıyor.

01.05.2024 09:51
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Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi hizmet dışı kaldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımı da aksattı. Bazı metro istasyonlarının da zarar gördüğü dün akşamki sağanak sonrası sabah saatlerinde metroyu kullanmak için istasyona giden vatandaşlar, uyarı yazılarıyla karşılaştı.

Bu kapsamda, metro girişlerine asılan bilgilendirme metinlerinde, "30 Nisan günü kentimizi etkileyen yoğun yağışlardan dolayı hattımızın belli kesimlerinde yaşanan aksaklıkların işletme yapmaya olanak vermemesi nedeniyle, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılmayacaktır. Bu istasyonlar arasında otobüs işletmesi ile hizmet verilecektir." ifadeleri yer aldı.

OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle yolcular bu hatlar arasında otobüslerle taşınıyor.

Kaynak: AA

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