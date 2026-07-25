Ankara'da Sağanak Yağış
Ankara'da sabah sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.
ANKARA'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: DHA
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