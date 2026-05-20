Ankara'nın merkez ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafik ekipleri ise araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?