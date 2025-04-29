Ankara'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Aerobik Etkinliği

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10 Mayıs Cumartesi günü "Sağlık için Hareket Et Günü" sloganıyla Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda aerobik etkinliği düzenleyecek. Etkinliğe 500'den fazla kadının katılması halinde Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediği aerobik etkinliğine hazırlanıyor. Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda 10 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te aerobik etkinliği gerçekleştirilecek.

"Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında "Aerobik Başlıyor Başkentte Rekor Yükseliyor" sloganıyla düzenlenecek etkinliğe, 18-65 yaş arası tüm kadınlar katılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için 'forms.ankara.bel.tr/rekor-kiriyoruz' adresinden başvuru yapılacak.

Etkinliğe 500'den fazla kadının katılması halinde ise Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacak.