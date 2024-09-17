Ankara'da SanAtölye ile Sanatseverler İçin Yeni Bir Fırsat Doğdu - Son Dakika
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Ankara'da SanAtölye ile Sanatseverler İçin Yeni Bir Fırsat Doğdu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde atıl durumda olan alanı SanAtölye adıyla sanatseverlerin hizmetine açtı. Ücretsiz atölyelerde resim, çini, ebru gibi sanat dalında kurslar sunuluyor ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler alınıyor.

17.09.2024 10:56  Güncelleme: 11:40
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Beytepe Mahallesi'nde atıl durumda olan alanı "SanAtölye" adıyla Başkentli sanatseverlerin hizmetine açmasının ardından kurslara ilgi artarak devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde atıl olarak bulunan alanı dönüştürmesiyle Başkent'e kazandırılan SanAtölye'de; sanatseverler, resim, çini, ahşap boyama, ebru, deri işleme, keçe gibi atölyelerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Atölyenin bölgede büyük yankı uyandırdığını söyleyen ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kültür Sanat Proje Sorumlusu Siray Kurt, "Aile Yaşamları Şube Müdürlüğü olarak SanAtölye'yi faaliyete geçirdik. Burada güzel sanatlar fakültesine giriş sınavına hazırlık kursları ile çini, karakalem, ahşap boyama, resim gibi çeşitli sanatlarda kurslarımız mevcut. Bölgede atölyemiz gözde yerlerden biri haline geldi. 7'den 70'e vatandaşa kapılarımızı açıyoruz" dedi.

SanAtölye'ye katılan Başkentliler ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Habibe Uysal: "Açıldığı günden beri buradayız. Karakalem, sulu boya çalışmalarıyla resim yapıyorum. Resim yaparken her şeyi unutuyorum. Terapi gibi geliyor. Yetenekli değilim ama bu kurs sayesinde her şeyi yapmaya başladım. Büyükşehir'e teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için."

- Ayşe Sena Akdoğan: "Güzel sanatlar fakültesine hazırlanıyorum. Geldiğimden beri güzel çizmeye başladım. Çok huzurlu bir yer. Ankara'da böyle bir imkanın olması çok güzel."

-Ali Sadıkoğlu: "İç mimarım, el çizimimi geliştirmek için buradan kurs alıyorum. Görselleştirme üzerine çalışıyorum. Çok mükemmel bir proje olmuş. Bu kurs sayesinde bölgede güzel bir atılım oldu. Evime yakın olması da avantajlı. Yeni insanlarla tanıştım büyük bir kaynak oluşturuyor benim için."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da SanAtölye ile Sanatseverler İçin Yeni Bir Fırsat Doğdu - Son Dakika

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