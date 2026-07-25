Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara\'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi bin 819 araç ve 2 bin 931 personelle müdahale ederken, vatandaşlar devletten destek talep etti.

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 819 araç ve 2 bin 931 personelle sorun yaşanan bölgelere müdahale etti.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Mamak ve Keçiören ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede yollar adeta göle döndü. Sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trafikte aksamalar oldu.

Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesinde ise ağaçlar devrildi. Dede Korkut Sokak'ta devrilen bir ağaç iki araca zarar verirken, yol bir süre ulaşıma kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu ağaç kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Yağışın ardından Ankara'nın birçok noktasında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kentteki bazı alt geçitler su birikintileri nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu alt geçitler yeniden açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan şiddetli yağış nedeniyle bin 819 araç ve 2 bin 931 personelle sorun yaşanan bölgelere müdahale etti. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞ DESTEK TALEP ETTİ

Sel nedeniyle arabası kullanılamaz hale gelen İlhan Özbekçi isimli yurttaş, "Aşırı yağmurdan dolayı arabaların içine kadar, motoruna kadar su doldu. Kasko şirketiyle konuştuk, ekipleri çağırmamızı söylediler. ASKİ geldi. Devletten yardım istiyoruz yani. Yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Aytekin Olcay, ise şönları kaydetti:

"Talihsiz bir durum yaşadık. Tabii ki bu bu netice de Allah'tan gelen bir yağmur ama Allah'tan gelen yağmur diye tedbirler de kulun elinde olan bir şey. Neticede baktığımızda binamızın asansör boşluğuna kadar, içerisine kadar su doluyor neredeyse bir metre. Araçlarımızın etek boyu motorların üzerlerine kadar su doluyor ve içleri şu an araçlarımız, asansörümüz kullanılmayacak durumda. Yani bu konuda gerçekten mağduruz. Ciddi derecede mağduriyet yaşıyoruz, hem psikolojik olarak hem maddi olarak. Devletimizden de destek bekliyoruz bu konuda."

Eren Çitil isimli yurttaş ise şöyle konuştu:

"Sabah işe gidecektik perişan olduk. İşten arayıp duruyorlar perişanız. Yani mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yani devletimizden desteğimizi bekliyoruz. Yani aracımızın, hasarlarımızın gördüğünüz gibi hasarlarımız mevcut. Devletimizden destek bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ankara, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.