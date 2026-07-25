Ankara\'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 819 araç ve 2 bin 931 personelle sorun yaşanan bölgelere müdahale etti.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Mamak ve Keçiören ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede yollar adeta göle döndü. Sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trafikte aksamalar oldu.

Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesinde ise ağaçlar devrildi. Dede Korkut Sokak'ta devrilen bir ağaç iki araca zarar verirken, yol bir süre ulaşıma kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu ağaç kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Yağışın ardından Ankara'nın birçok noktasında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kentteki bazı alt geçitler su birikintileri nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu alt geçitler yeniden açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan şiddetli yağış nedeniyle bin 819 araç ve 2 bin 931 personelle sorun yaşanan bölgelere müdahale etti. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞ DESTEK TALEP ETTİ

Sel nedeniyle arabası kullanılamaz hale gelen İlhan Özbekçi isimli yurttaş, "Aşırı yağmurdan dolayı arabaların içine kadar, motoruna kadar su doldu. Kasko şirketiyle konuştuk, ekipleri çağırmamızı söylediler. ASKİ geldi. Devletten yardım istiyoruz yani. Yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Aytekin Olcay, ise şönları kaydetti:

"Talihsiz bir durum yaşadık. Tabii ki bu bu netice de Allah'tan gelen bir yağmur ama Allah'tan gelen yağmur diye tedbirler de kulun elinde olan bir şey. Neticede baktığımızda binamızın asansör boşluğuna kadar, içerisine kadar su doluyor neredeyse bir metre. Araçlarımızın etek boyu motorların üzerlerine kadar su doluyor ve içleri şu an araçlarımız, asansörümüz kullanılmayacak durumda. Yani bu konuda gerçekten mağduruz. Ciddi derecede mağduriyet yaşıyoruz, hem psikolojik olarak hem maddi olarak. Devletimizden de destek bekliyoruz bu konuda."

Eren Çitil isimli yurttaş ise şöyle konuştu:

"Sabah işe gidecektik perişan olduk. İşten arayıp duruyorlar perişanız. Yani mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yani devletimizden desteğimizi bekliyoruz. Yani aracımızın, hasarlarımızın gördüğünüz gibi hasarlarımız mevcut. Devletimizden destek bekliyoruz."