Ankara'da Servis Ücretlerine %30 Zam

ANKARA'da, öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 30 zam uygulanması kararlaştırıldı.

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul ve personel servisleri tarifelerinde yüzde 50 zam talep edildi. Söz konusu talep, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (ABB UKOME) ele alındı. UKOME Genel Kurulu'nun kararıyla söz konusu ücret tarifesinde yüzde 30'luk zam uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, ABB Meclisi'nde görüşüldü. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.