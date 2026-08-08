Ankara\'da \'Sesin Hafızası\' Sergisi Açıldı

Başkentte, Sanatçı Şerivan Tutuş'un müzik ve resmi bir araya getirerek, bellek, kimlik ve aidiyet temalarını işlediği "Sesin Hafızası: Müzikten Resme Belleğin Katmanları" sergisi açıldı.

Sanat koordinatörlüğünü Rozerin Tutuş'un üstlendiği sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Her eserin yanında yer alan "QR" kodlar sayesinde ziyaretçiler, resimlere ilham veren müzikleri dinleyerek, görsel ve işitsel deneyimi birlikte yaşayabiliyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan sanatçı Şerivan Tutuş, serginin müzik ve resim arasındaki ilişkiden doğduğunu söyledi.

Bilinmeyen kültürlere ait seslerin hikayelerini ve dillerini renklerle anlatmak istediğini belirten Tutuş, sesin dinlendiği anda yok olduğunu ancak bellekte yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

İnsanları bir araya getiren unsurlardan birinin de ses ve müzik olduğunu ifade eden Tutuş, "Sesin Hafızası" sergisinde bu iki farklı dalı bir araya getirerek anlatmak istediğini söyledi.

Tutuş, sergide yer alan 22 eserin 22 şarkıdan esinlenerek üretildiğini belirterek, "Sergide, Aşık Veysel'in Kara Toprak şarkısından, Ahmet Kaya'dan, birçok kültüre ait eser bulunuyor." dedi.

Eserlerin daha önce İspanya ve Viyana'da sergilendiğini söyleyen Tutuş, Türkiye'de ise ilk kez Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştuğunu ifade etti.

Sanat koordinatörü Rozerin Tutuş da serginin 14 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacağını dile getirdi.