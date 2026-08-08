Ankara'da 'Sesin Hafızası' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 'Sesin Hafızası' Sergisi Açıldı

Ankara\'da \'Sesin Hafızası\' Sergisi Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şerivan Tutuş'un müzik ve resmi bir araya getirdiği sergi, 14 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Başkentte, Sanatçı Şerivan Tutuş'un müzik ve resmi bir araya getirerek, bellek, kimlik ve aidiyet temalarını işlediği "Sesin Hafızası: Müzikten Resme Belleğin Katmanları" sergisi açıldı.

Sanat koordinatörlüğünü Rozerin Tutuş'un üstlendiği sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Her eserin yanında yer alan "QR" kodlar sayesinde ziyaretçiler, resimlere ilham veren müzikleri dinleyerek, görsel ve işitsel deneyimi birlikte yaşayabiliyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan sanatçı Şerivan Tutuş, serginin müzik ve resim arasındaki ilişkiden doğduğunu söyledi.

Bilinmeyen kültürlere ait seslerin hikayelerini ve dillerini renklerle anlatmak istediğini belirten Tutuş, sesin dinlendiği anda yok olduğunu ancak bellekte yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

İnsanları bir araya getiren unsurlardan birinin de ses ve müzik olduğunu ifade eden Tutuş, "Sesin Hafızası" sergisinde bu iki farklı dalı bir araya getirerek anlatmak istediğini söyledi.

Tutuş, sergide yer alan 22 eserin 22 şarkıdan esinlenerek üretildiğini belirterek, "Sergide, Aşık Veysel'in Kara Toprak şarkısından, Ahmet Kaya'dan, birçok kültüre ait eser bulunuyor." dedi.

Eserlerin daha önce İspanya ve Viyana'da sergilendiğini söyleyen Tutuş, Türkiye'de ise ilk kez Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştuğunu ifade etti.

Sanat koordinatörü Rozerin Tutuş da serginin 14 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ağustos, Ankara, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Sesin Hafızası' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:42:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 'Sesin Hafızası' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.