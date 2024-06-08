Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle Ayaş yolunda suya gömülen araçlar kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle Ayaş yolunda suya gömülen araçlar kurtarıldı

Ankara\'da şiddetli yağış nedeniyle Ayaş yolunda suya gömülen araçlar kurtarıldı

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Ayaş yolunda su baskınları oluştu. Ekipler ve vatandaşların çabalarıyla birçok araç su altından çıkarıldı. İş makineleri yol kenarında tahliye alanı oluştururken, belediye ekipleri mazgalları temizlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde rögarlar patladı. Vatandaşlar araçlarını terk etmek zorunda kaldı ve zarar gördü.

08.06.2024 17:31
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Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle Ayaş yolunda suya gömülen araçlar, ekipler ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Başkentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle özellikle Sincan ilçesi ile Ayaş yolunun bazı kesimlerinde su baskınları oluştu.

Yolda biriken suda kalan çok sayıda araç, ekipler ve vatandaşların çabalarıyla bulunduğu yerden çekildi. Suda kalan araçlar vatandaşlarca ittirilerek, bazıları da iş makineleri aracılığıyla yol kenarına alındı. Bazı vatandaşlar da iş makineleriyle araçlarından alınarak, güvenli alanlara taşındı.

Bu arada bölgeye yönlendirilen iş makineleri, refüjdeki taşları sökerek araçların geçişi için tahliye alanı oluşturdu. Belediye ekipleri mazgalları temizlemeye çalıştı.

Çankaya ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle patlayan rögarlara ekipler müdahale etti.

"Çaresiz kaldık"

Aracıyla trafikte kalan Mustafa Duran, Yenikent'te iş çıkışından sonra aracıyla seyir halindeyken sağanağa yakalandıklarını söyledi.

Araçta 3 kişi olduklarını anlatan Duran, "Buraya gelince yağmur şiddetlendi. Aracın içi su dolunca boğulma tehlikesi geçirdik. Arabayı terk etmek zorunda kaldık. Bu kadar insan burada mağdur. Buraya mazgal yapsınlar. En az 200 araç burada zarar gördü." diye konuştu.

Muharrem Gezer ise eşi ve çocuğuyla yolda kaldıklarını ve otomobillerinin bozulduğunu belirterek, "Perişan olduk, bir anda aracın içi su doldu. Araba bozuldu, kilitlendi. Arkam ve önümde de arabalar vardı. Hareket edemedik, çaresiz kaldık. Çocuktan dolayı çok endişelendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle Ayaş yolunda suya gömülen araçlar kurtarıldı - Son Dakika

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