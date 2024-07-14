Ankara\'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi kardeşini ve dayısını silahla yaraladıktan sonra kendini vurdu.

İddiaya göre, Bekir Ş. (35), Ekin Mahallesi 1604. Sokak'taki evlerinden kardeşi Uğur Ş. (32) ve dayısı Murat K. (51) ile çıkarak aynı otomobile bindi.

Kısa süre sonra bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu Bekir Ş, silahıyla kardeşi Uğur Ş. ile dayısı Murat K'nın başına ateş etti.

Bekir Ş, daha sonra aynı silahla kendini de başından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi ağır yaralı olarak çevre hastanelere götürdü.

"Olayın nasıl gerçekleştiğine inanabilmiş değilim"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnafı Mehmet Ali Akar, olaya karışan kişileri tanıdığını ve son derece sakin insanlar olduklarını söyledi.

Daha önce aralarında bir kavgaya şahit olmadığını belirten Akar, "Son derece değerli insanlardı. Hala bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanabilmiş değilim. Üzgünüm." dedi.

Öte yandan olayın başlangıcına dair görüntüler, komşu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ağır yaralanan 3 kişinin aynı otomobille hareket ettikten kısa bir süre sonra durdukları ve silah sesini duyan apartmandakilerin koşarak olay yerine geldikleri görüldü.

Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.