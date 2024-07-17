Ankara'da silahlı saldırı sonucu ölen gençle ilgili tutuklanan kişi sayısı 3'e çıktı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün başından silahla vurulan 21 yaşındaki Ulaş Birliker'in ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta 21 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.

Sağlık ekiplerince Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Birliker, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı E.K. ile C.Y'yi yakalamış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve dün polis tarafından gözaltına alınan K.Ö. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 3'e yükseldi.