Ankara'da Siyasi Kulisler Hareketlendi: Erdoğan'ın Kapsamlı Değişim Planı Gündemde

Ankara’da siyasi kulisler, nisan ayıyla birlikte yeniden hareketlendi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir üzerinde çalışılan kapsamlı bir değişim planını yaşama geçirmeye hazırlandığı konuşuluyor. Kulislerde dillendirilen iddialar, sadece sınırlı bir kabine revizyonuna değil, devlet yönetiminin birçok kademesini kapsayan geniş bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

Kulislere göre, mevcut kabinede 4 veya 5 bakanın görevden alınması veya yerlerinin değiştirilmesi gündemde. Bu değişimin performans, saha karşılığı ve seçim sürecine katkı kriterleri üzerinden şekillendirildiği ifade ediliyor. Yeni kabineye ilişkin en dikkat çekici başlıklardan biri ise farklı görevlerden isimlerin bakanlığa taşınması. Kulislerde, iki milletvekili, bir vali ve bir belediye başkanının bakan olarak atanabileceği yönünde güçlü iddialar yer alıyor.

Kulislerde öne çıkan bir diğer kritik başlık ise Cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemidir. Mevcut yapının genişletilerek Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının ikiye çıkarılabileceği iddia ediliyor. Güvenlik bürokrasisinde de değişim beklentisi var; İçişleri Bakanlığı’nda valiler ve emniyet müdürlerini kapsayan geniş çaplı bir atama kararnamesinin hazırlandığı ifade ediliyor.

Ekonomi cephesinde ise gözler 9 Nisan’da yapılacak kamu bankalarının genel kurullarına çevrilmiş durumda. Kulis bilgilerine göre, bir banka hariç iki kamu bankasında genel müdür değişikliği gündemde. Aynı zamanda, bakanlıkların üst düzey bürokratları için de kapsamlı değişiklik hazırlığı olduğu belirtiliyor. AKP teşkilatlarında da değişim hazırlıkları olduğu, özellikle seçim performansı düşük bölgelerde yeniden yapılanmaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Ankara kulislerinde ortak yorum dikkat çekiyor: İktidar, devlet yönetimi ve parti yapısında seçim sürecine yönelik yeni bir kadro yapılanması için düğmeye basmış durumda. Kabine revizyonu, bürokrasi atamaları ve ekonomik yönetimdeki olası değişikliklerin tek bir stratejik çerçevede ele alındığı ve “seçime hazırlık” sürecinin başladığı yorumları yapılıyor. Ancak kulislerde konuşulan bu iddiaların ne ölçüde yaşama geçirileceği ve değişimin kapsamının ne olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlarla netleşecek.