Ankara'da Siyasi Kulisler Hareketlendi: Erdoğan'ın Kapsamlı Değişim Planı Gündemde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Siyasi Kulisler Hareketlendi: Erdoğan'ın Kapsamlı Değişim Planı Gündemde

07.04.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine revizyonu, bürokrasi atamaları ve ekonomi yönetiminde geniş bir yeniden yapılanma planı hazırladığı iddia ediliyor. Değişimlerin seçim sürecine hazırlık amacı taşıdığı belirtiliyor.

Ankara’da siyasi kulisler, nisan ayıyla birlikte yeniden hareketlendi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir üzerinde çalışılan kapsamlı bir değişim planını yaşama geçirmeye hazırlandığı konuşuluyor. Kulislerde dillendirilen iddialar, sadece sınırlı bir kabine revizyonuna değil, devlet yönetiminin birçok kademesini kapsayan geniş bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

Kulislere göre, mevcut kabinede 4 veya 5 bakanın görevden alınması veya yerlerinin değiştirilmesi gündemde. Bu değişimin performans, saha karşılığı ve seçim sürecine katkı kriterleri üzerinden şekillendirildiği ifade ediliyor. Yeni kabineye ilişkin en dikkat çekici başlıklardan biri ise farklı görevlerden isimlerin bakanlığa taşınması. Kulislerde, iki milletvekili, bir vali ve bir belediye başkanının bakan olarak atanabileceği yönünde güçlü iddialar yer alıyor.

Kulislerde öne çıkan bir diğer kritik başlık ise Cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemidir. Mevcut yapının genişletilerek Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının ikiye çıkarılabileceği iddia ediliyor. Güvenlik bürokrasisinde de değişim beklentisi var; İçişleri Bakanlığı’nda valiler ve emniyet müdürlerini kapsayan geniş çaplı bir atama kararnamesinin hazırlandığı ifade ediliyor.

Ekonomi cephesinde ise gözler 9 Nisan’da yapılacak kamu bankalarının genel kurullarına çevrilmiş durumda. Kulis bilgilerine göre, bir banka hariç iki kamu bankasında genel müdür değişikliği gündemde. Aynı zamanda, bakanlıkların üst düzey bürokratları için de kapsamlı değişiklik hazırlığı olduğu belirtiliyor. AKP teşkilatlarında da değişim hazırlıkları olduğu, özellikle seçim performansı düşük bölgelerde yeniden yapılanmaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Ankara kulislerinde ortak yorum dikkat çekiyor: İktidar, devlet yönetimi ve parti yapısında seçim sürecine yönelik yeni bir kadro yapılanması için düğmeye basmış durumda. Kabine revizyonu, bürokrasi atamaları ve ekonomik yönetimdeki olası değişikliklerin tek bir stratejik çerçevede ele alındığı ve “seçime hazırlık” sürecinin başladığı yorumları yapılıyor. Ancak kulislerde konuşulan bu iddiaların ne ölçüde yaşama geçirileceği ve değişimin kapsamının ne olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlarla netleşecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Ekonomi, Kabine, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 07:50:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.