Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Nöbet Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Nöbet Devam Ediyor

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, Ankara'da sokak hayvanlarının yaşam hakları için 44 gündür nöbette. Hayvanseverler, yasa tasarısının Meclis gündemine gelmesini beklerken, kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma çağrısı yapıyor.

06.07.2024 21:18  Güncelleme: 21:26
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(ANKARA) - Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, 44 gündür Ankara'da sokak hayvanlarının yaşam hakları için nöbette. Hayvanseverler, Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısına ilişkin; "Sanki yasa askıya alınmış gibi usulsüz toplamalara, katliamlara göz yummayın. Kısırlaştırın, aşılatın, yerinde yaşatın" açıklamasını yaptı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi; sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet eylemleri, kanunsuz toplamalar ve TBMM'de görüşülecek yeni yasa tasarısına karşı Ankara Sakarya caddesinde başlattıkları eylemin 44. gününde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından müzik grubu Bandista, hayvanların yaşam haklarının savunulduğu eyleme destek verdi.

Hayvanseverlerin yaptığı açıklama şöyle:

"Katliamı ve tecriti meşrulaştırmak için hiç durmadan nefret kusan iktidarından muhalefetine siyasetçilere, Erdoğan'ın 'ne bekliyorsunuz, harekete geçin' demesiyle oldu bittiye getirerek meclis tatile girmeden bu tasarıyı sırf bir avuç insan istiyor diye geçirmeye çalışanlara karşı inatla, haklılığımıza güvenerek direniyoruz.

Bu yasa tasarısı meclise sunulmasın diye, katliam ve tecrit oylanmasın diye her alanda var olmaya devam edeceğiz. İktidar bir avuç insanın sözüyle, dayanaksız iddialarla Temmuz ayı içerisinde önce komisyona sonra da meclise götürecek bu katliamın ve tecritin oylamasını. Komisyonda sesimize ses katan vekiller olduğu gibi emre itaat edecek, iradesini teslim etmiş vekiller de var ne yazık ki.

Bizler, sokaklardaki dostlarımızın yalnızlığının boyutunu en çok bu görüşmelerde hissediyoruz. Onlar adına yaptığımız her çağrıda sanki konu meclise ulaştığı anda onaylanacakmış gibi davranarak umudumuzu kıran vekillere hatırlatıyoruz. Sizler halkın iradesi ile o koltukları meşgul ediyorsunuz. Halkın sesine kulak tıkamayın. Bir avuç trolün, nefret çığırtkanının değil bizim sesimize kulak verin. Bu direnişi 1,5 aya yakındır sürdüren bizler sokağın nabzının bizimle, hak mücadelemizle attığını hissediyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Siz de kendi etki gücünüzü hatırlayın. Halkı temsil edin, tek adamı değil.

Vekillere, siyasetçilere, meclise 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun hala yürürlükte olduğunu hatırlatıyoruz. Sanki yasa askıya alınmış gibi belediyelerin usulsüz toplamalarına, katliamlarına göz yummayın. 6. Maddenin uygulanması için denetleyin, hesap sorun. Kısırlaştırın, aşılatın, yerinde yaşatın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Nöbet Devam Ediyor - Son Dakika

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