Abb'nin "Sosyal Abonman" Uygulamasından İki Günde 28 Bin 538 Kişi Yararlandı

03.02.2026 11:17  Güncelleme: 12:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Sosyal Abonman' uygulamasıyla, sosyal yardım alan 18-65 yaş arası vatandaşlara 1-2 Şubat 2026 tarihleri arasında 28 bin 538 kişi ücretsiz ulaşım desteği sağlandı. Uygulama, yeni otobüslerle genişletilecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hayata geçirilen "Sosyal Abonman" uygulamasının hayata geçirildiği ilk iki gün içinde toplam 28 bin 538 kişi ücretsiz ulaşım desteğinden yararlandı.

ABB tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz ulaşım desteği Sosyal Abonman uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla başladı. Uygulamanın ilk iki gününde tam 28 bin 538 kişi, ücretsiz toplu ulaşım desteğinden yararlandı.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1–2 Şubat 2026 tarihleri arasında Sosyal Abonman kapsamında yapılan binişlerin, 21 bin 152'si EGO otobüslerinde, 4 bin 964'ü metro hatlarında, bin 143'ü ANKARAY'da ve bin 279'u ise Başkentray hatlarında gerçekleşti.

Uygulama yeni otobüsler ile genişletilecek

Sosyal Abonman uygulamasıyla, ABB'den sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası vatandaşlara aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanıyor. İlk binişten sonra 75 dakika içerisinde yapılacak ikinci biniş de ücretsiz oluyor.

Uygulamanın, toplu ulaşım filosuna eklenecek yeni otobüslerle birlikte kapsamının genişletileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

