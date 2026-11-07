Ankara'da sosyal medyadaki uygunsuz görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medyadaki uygunsuz görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Ankara'da uygunsuz davranışlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu S.D. olduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
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