Ankara\'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Son Bulmasını Kutladı

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ANKARA'da yaşayan Suriyeliler, Suriye'de Esad rejiminin son bulmasını kutladı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Ankara'da Suriyeliler kutlama yaptı. Altındağ ilçesinde bulunan Önder Mahallesi'nde yaşayan ve gelişmeleri sevinçle karşılaya yüzlerce Suriyeli, sokaklara döküldü. Araçlarıyla konvoy yapan Suriyeliler, tekbir getirerek sloganlarla sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalar sırasından polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.