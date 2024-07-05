Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait 223 Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait 223 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Ankara\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait 223 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, Osmanlı Devleti'nin 32. Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderilen 26 Temmuz 1872 tarihli ferman ile birlikte çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda, 1850'li yıllara ait Amerikan yapımı silahlar, Osmanlı saray mutfağında kullanılan gümüş malzemeler, başarı nişanları, gümüş takılar ve sikke gibi birçok değerli obje bulundu. Ele geçirilen eserlerin nitelik ve değer tespiti Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.

05.07.2024 16:28
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ANKARA'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, Osmanlı Devleti'nin 32'nci Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderilen 26 Temmuz 1872 tarihli ferman ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmalarında, Çankaya ilçesinde belirlenen 1 ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüpheli henüz yakalanamazken, aramalar sonucunda ise Osmanlı Devleti dönemine ait olduğu düşünülen 223 tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 32'nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Trabzon Valisi Galip Bey'e Trabzon'daki Avusturya Konsolosluğu görevi değişikliği sonrası gönderildiği düşünülen, 26 Temmuz 1872 tarihli ferman da yer alıyor. Ayrıca, 1850'li yıllara ait olduğu düşünülen Amerikan yapımı 3 silah, 60 anahtar, 73 Osmanlı saray mutfağında kullanılan gümüş malzeme, 1 gümüş barutluk, 2 gümüş gelin kemeri, 8 başarı nişanı, 11 gümüş bilezik, 9 köstekli saat, 1 gümüş kasa, 1 haç işaretli kolye ve Osmanlı döneminde kadınların kullandığı düşünülen çok sayıda gümüş takı, madalyon ve sikke ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarının nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait 223 Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait 223 Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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