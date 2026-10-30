Ankara'da terzi eski eşini 3 kurşunla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da terzi eski eşini 3 kurşunla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da terzi eski eşini 3 kurşunla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Yenimahalle'de saat 13.00 sıralarında bir kişi, terzi eski eşine 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden eski eş ile saldırgan yaşamını yitirdi; 2021'de boşanan çiftin 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi.

ANKARA'da Doğan Yavuz (56), eski eşi Aynur Ekici'yi (49) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Terzi Aynur Ekici ile iş yerine gelen boşandığı Doğan Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Doğan Yavuz, Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Yavuz, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz ve Ekici'nin cesetleri, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ve Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 16:21:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da terzi eski eşini 3 kurşunla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android