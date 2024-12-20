Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Ankara-Samsun yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

20.12.2024 04:16
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Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Samsun yolu Kayaş mevkisinde 06 EYF 194 plakalı otomobil orta refüje çarptı.

Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EVT 406 plakalı otomobil de takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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