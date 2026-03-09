Ankara'da Uyuşturucu Operasyonları: 34 Tutuklama - Son Dakika
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonları: 34 Tutuklama

09.03.2026 16:39
Ankara'da son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 110 kişi gözaltına alındı, 34'ü tutuklandı.

ANKARA'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 110 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu madde temin eden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 105 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; 811 bin 879 sentetik hap, 16 kilo 880 gram esrar, 2 kilo 109 gram A.M. maddesi, 485 gram kokain, 366 gram metamfetamin, 125 gram bonzai, 1 adet ecstasy, 170 kök kenevir, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 6 tabanca fişeği, 487 bin 920 TL, 1450 avro ve 950 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada; 16 kilo 860 gram esrar, 170 kök Hint keneviri, vakum makinesi, iklimlendirme malzemeleri, paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: DHA

