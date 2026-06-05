Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 kilogram 240 gram uyuşturucu, pres makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.