Ankara'da Jandarma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Jandarma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara\'da Jandarma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında Jandarma ekipleri tarafından 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 13 kilogram esrar, 20 gram metamfetamin, 28 kök kenevir ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 825 uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız av tüfeği ve 6 bin 365 lira da bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çubuk, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle'de uyuşturucu imal ve ticaretin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan uzun süreli fiziki ve teknik takip sonucu 9 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 13 kilogram esrar, 20 gram metamfetamin, 28 kök kenevir, 150 litre sıvı gübre, 23 ışık kaynağı, 20 hava konnektörü, 11 iklimlendirme malzemesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldı.

Şüpheli hareketler sergileyen A.H.B. ve H.A'nın üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 825 uyuşturucu ve uyarı hap, ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 365 lira ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Jandarma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Jandarma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement