Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 25-31 Ekim arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı; operasyonlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, silah ve fişekler ile 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı - Son Dakika
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