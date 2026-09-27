Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 18 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 18 şüpheliden 17'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 18 şüpheliden 17\'si tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Hakimlik 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA
3. SayfaGüncelAnkaraSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
11:25
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:38:03. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 18 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei