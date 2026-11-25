Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 24 şüpheli hakkında gözaltı, ikametlerinde arama ve el koyma kararı verildi.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine ilişkin delil elde edilen 24 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.