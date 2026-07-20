Ankara\'da Yangını Çıkaran Kişi Kamerada

YANGINI ÇIKARAN KİŞİ KAMERADA

Ankara'da otluk alandaki yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde bulunan çakmakla otluk alanları ateşe verdiği ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,