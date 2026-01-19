Abb'den Mahalli Kültüre Modern Dokunuş: Yeni Dostlar Konağı, Etimesgut'ta Hizmete Açıldı - Son Dakika
Abb'den Mahalli Kültüre Modern Dokunuş: Yeni Dostlar Konağı, Etimesgut'ta Hizmete Açıldı

19.01.2026 12:34  Güncelleme: 14:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde yeni Dostlar Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi. 705 metrekare alana sahip olan yeni tesis, gençlere sosyal ve kültürel faaliyetler sunmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından mahalli kültürü ve mahalle dayanışmasını yaşatmak amacıyla Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde inşa edilen yeni Dostlar Konağı hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde inşa edilen yeni Dostlar Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi. Daha önce Sincan'da faaliyet gösteren merkez, yeni binasında daha geniş ve konforlu alanlarıyla Başkentli gençleri ağırlamaya başladı.

Açılışta konuşan ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını ileterek, yeni merkezin ortaya çıkış sürecine ilişkin bilgi verdi. Köylüoğlu, "Bugün burada yalnızca 705 metrekarelik bir mekanın değil; dostluğun, dayanışmanın ve gönül birliğinin kapılarını aralamak için bir aradayız. Dostlar Konağı, ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışın mekanı olacaktır" dedi.

Yavaş'a da teşekkür eden Köylüoğlu, Yavaş'ın yönetim anlayışının sosyal belediyecilik, şeffaflık ve adalet ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Kendilerinin ortaya koyduğu yönetim anlayışı işte tam da bugün açtığımız bu konağın ruhunu yansıtmaktadır. İsrafın değil hizmetin, gösterişin değil samimiyetin, ayrımın değil eşitliğin yanında duran bir anlayış" ifadelerini kullandı.

Ankara Dostlar Konağı Mahalli Kültür Derneği Başkanı Serdar Doğan ise önceki mekanın imkanlarının yetersiz olduğunu dile getirerek, "Böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Eski yerimiz yaklaşık 100 kişiyi ancak alabiliyordu. Sayın Mansur Başkan 2024 yılında eski yerimize geldi, halimizi gördü ve bizleri kırmadı. Bu şekilde büyük, güzel ve konforlu alan imkanını bizlere sundu" diye konuştu.

Gençlere ve mahale dayanışmasına katkı

Başkan Yavaş, 2024 yılında Sincan'daki Dostlar Konağı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya gelmiş, mekanın mevcut haliyle ihtiyaçları karşılamadığını ifade etmişti. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı'nda genç hemşehrilerimizle bir araya geldik. Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde hizmete açılan yeni tesisin, özellikle gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlaması, aynı zamanda mahalle dayanışmasını güçlendiren bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Toplam 705 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni Dostlar Konağı'nda; 300 metrekarelik oyun salonu, 115 metrekarelik restoran, 120 metrekarelik açık oturma alanı ile 170 metrekarelik idari ve teknik alanlar yer alıyor.

Kaynak: ANKA

