Ankara'da Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri Devam Ediyor

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) düzenlenen "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri"nde Türk sinemasının unutulmaz filmleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda "Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nde bu hafta "Süt Kardeşler" filmi seyirciyle buluştu.

Açık hava sinemasını izlemeye gelen vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri"nde, 14 Eylül'e kadar her cumartesi saat 21.00'de gösterilecek filmler şöyle:

"3 Ağustos Aile Şerefi, 10 Ağustos Bizim Aile, 17 Ağustos Sev Kardeşim, 24, 31 Ağustos ve 7, 14 Eylül- Hababam Sınıfı Serisi."