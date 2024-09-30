Ankara\'da Yürüyen Merdiven Arızaları ve Yasal İşlemler

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarıyla ilgili arıza ihbarlarının artması üzerine çalışma başlattı. İncelemede bulunan ekipler, ünitelerin genellikle vatandaşların acil durdurma butonlarına basması sonucu durduğunu tespit etti. Belediye, ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bakım, onarım ve tadilatlarını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerden gelen metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüye merdiven, asansör ve engelli platformlarıyla ilgili arıza ihbarlarının artmasının ardından inceleme başlattı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, arızalı görünen ve çalışmadığı ihbar edilen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun vatandaşların acil durdurma butonlarına basmaları olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Müdürlüğü Mekanik İşler Şefi Mesut Orhan Yağmur, acil butonuna basan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağını belirterek, "Arızalı olarak vatandaşlarımız ihbar ettiği yürüyen merdivenlerle ilgili sıkça karşılaştığımız bir durum ise; kötü niyetli vatandaşların acil durdurma butonuna basması neticesinde ünitenin durdurulmasıdır. Durdurulan ünitelerin tekrar çalıştırılması süresinde vatandaşlar mağdur edilmektedir. İlgili birimlerimiz tarafından bunların tespiti yapılmakta olup, bu davranışlarda olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır" dedi.