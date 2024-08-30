Ankara\'da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kortej düzenlendi

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ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkent'te Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle düzenlenen korteje, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler ve 16 Türk devletinin bayrağını taşıyan Tarihi Saygı Bölüğü de yer aldı. Rütbeli bir asker ise yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı.