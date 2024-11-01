Ankara'da Zirai Don Riski Uyarısı - Son Dakika
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Ankara'da Zirai Don Riski Uyarısı

Ankara\'da Zirai Don Riski Uyarısı

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve zirai don riski bulunduğunu açıkladı.

01.11.2024 18:33
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ANKARA Valiliği, hava sıcaklığında düşüş beklenmesi nedeniyle zirai don riskine karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Ankara'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ülkemizin büyük bir büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına inerek 5 ila 9 derece azalması; Ankara'da ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının O ile 11 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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