Ankara Devlet Opera ve Balesi Aşk İksiri Operasını Sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 192 yıl dünya prömiyeri yapan ve o zamandan beri dünyada en çok sahnelenen komik opera türlerinden biri olarak gösterilen Aşk İksiri operasını, klasik haliyle yeniden sanatseverlerle buluşturacak.
Yazıldığından bu yana birçok kez farklı yorumlarla sahnelenen İtalyan besteci Gaetano Donizetti'ye ait Aşk İksiri, ilk kez 1832 yılında Milano'da seyirci karşısına çıktı.
Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek komik opera türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen eser, Opera Sahnesi'nde yarın akşam prömiyer yapacak.
Eserin rejisörü Aydın Buğra Güven, temsilin genel provası sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşk İksiri'nin 1800'lerde geçse de Türkiye'de de çok sık işlenen ve filmlere konu olan zengin kız, fakir oğlan aşkını anlattığını söyledi.
Güven, "Zengin kız, fakir bir oğlana aşık oluyor ama evlenemiyorlar. Onun yerine kendi sınıfından olduğunu düşündüğü Belcore ile evleniyor. Ama sonuçta ne olursa olsun, aşk ve sevgi kazanıyor. Ankara Operası olarak Başkent seyircisi için bu eseri tekrar yorumladık. Klasik bir reji oldu. Dünyada en çok sergilenen operalardan biri Aşk İksiri. Türkiye'de de çok kez sergilendi. Özüne dönerek, eseri 1832'de ilk sahnelendiğindeki haliyle yani klasik bir anlayışla ele alarak sunduk." dedi.
Rejisör Güven, eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Gazal Erten, koreografisini Özge Ay ve ışık tasarımını Bülent Arıslan'ın yaptığını ve bu zamana kadarki tüm eserleri bu ekiple çalıştıklarını söyledi.
Temsilin reji asistanlığını Zeynep Utku ve Cansın Nehir Mansuroğlu'nun yaptığını belirten Güven, Ankara DOB orkestrasını dönüşümlü olarak şef Antonio Pirolli ile Rustam Rahmedov'un yöneteceğini söyledi.
Güven, "Tenorlar için vazgeçilmez olan ve herkesin aşina olduğu 'Una Furtiva Lagrima' aryası bu eserin içinde var. Hatta Aşk İksiri'ni bu kadar başarıya taşıyanın bu arya olduğu söylenir. Ankara seyircisinden bizi takip etmelerini ve eserimizi izlemelerini istirham ediyoruz." dedi.
"Una Furtiva Lagrima, tenor aryaları içerisinde çok özel yeri olan bir arya"
Eserde "Nemorino" rolünü canlandıran tenor Arda Doğan daha önce de aynı rolü severek seslendirdiğini söyledi.
Doğan, Adina'ya aşık bir köylü olan Nemorino'nun aşk iksirine sahip olunca Adina'nın ona aşık olacağını zannettiğini ve olayların bu şekilde geliştiğini anlattı.
Keyifle çalıştıkları bir prova dönemi geçirdiklerini belirten Doğan, "Rolümde müzikseverlerce bilinen 'Una Furtiva Lagrima' aryasını da seslendiriyorum ve tenor aryaları içerisinde çok özel yeri olan bir arya. Zorlayıcı ve insanı müziğin içine çeken bir arya. Bu eseri söylemek stresli de olsa keyifli." dedi.
Arda Doğan, klasik bir anlayışla sahneye koyulan eserleri sevdiğini belirterek, eserin uzun yıllar sahnede olmasını diledi.
"Komik operanın en tatlı örneklerinden bir tanesi"
Soprano Görkem Ezgi Yıldırım ise köyün zengin, neşeli, insanları parmağında oynatan bir kız olan Adina'yı canlandırdığını söyledi.
Yıldırım, "Aşk İksiri, komik opera türlerinden. Bu açıdan çok zevk alıyorum. Müzik parçası içerisindeki duygusal farklılıkların vurgulanması tekniği olan 'bel kanto'nun sevilen ve dünyada en çok sahnelenen örneklerinden birisi Aşk İksiri. Bir şarkıcı için bel kanto eseri seslendirmek, çok öğretici, teknik olarak ilerletici ve bu açıdan da çok kıymetli. Bir operacı için okul gibi ve onu diri tutan, iyileştiren bir müzik stili. Aşk İksiri tüm dünyada en çok sahnelenen komik operanın en tatlı örneklerinden bir tanesi. Ankara seyircisi zaten çok bilinçli bir izleyici ve komik operaya hasret kaldıklarından keyifle izleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.
Alp Can Kocaay, canlandırdığı Dr. Dulcamara karakterinin eserde, insanlara "iksir" adı altında rahat konuşmalarını sağlayan keyif verici bir içecek ikram ettiğini söyledi.
Eserin bir oyun operası olduğunu ve canlandırdığı karakterin en oyuncu ve dalavereci karakter olduğunu belirten Kocaay, seslendirirken çok keyif aldığını dile getirdi.
Eserin kostüm, makyaj ve dekor açısından son derece başarılı olduğunu kaydeden Kocaay, Ankaralı sanatseverleri oyuna beklediklerini ifade etti.
Fakir genç Nemorino ile servetli toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde dönüşümlü olarak "Adina"yı Görkem Ezgi Yıldırım, Esra Çetiner, Ezgi Biçici, "Nemorino"yu Arda Doğan, Mehmet Kavil, "Belcore"yi Kamil Kaplan, Faik Mansuroğlu, "Dr. Dulcamara"yı Can Kocaay, Savaş Gençtürk, Murat Göçken, Yiğitcan Tatlıoğlu, "Giannetta" rolünü ise İlayda Büyükyörük ve Aslı İşcan canlandıracak.
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