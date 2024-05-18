(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine, Yavuz Doğan getirildi.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi. Doğan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu olarak yeni görevine başladı.
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