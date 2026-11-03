Ankara Emniyet Müdürlüğünden Van'da şehit olan asker için taziye mesajı - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden Van'da şehit olan asker için taziye mesajı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Müdürlüğün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2 Kasım 2026 tarihinde Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin rahatsızlanarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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