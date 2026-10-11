Ankara Emniyet Müdürü Yüksek, şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Emniyet Müdürü Yüksek, şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görevi başında şehit olan polis Ahmet Türkoğlu'nun Çubuk'taki babaevine taziye ziyareti yaptı. Yüksek, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu ve emanetlere sahip çıkacaklarını söyledi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit polis Türkoğlu'nun ailesi ve yakınlarıyla Çubuk ilçesindeki babaevinde bir araya gelen Yüksek, başsağlığı dileklerini iletti.

Devletin ve emniyet teşkilatının şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirten Yüksek, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
Ahmet TürkoğluGüvenlikAnkaraGüncelPolisSon Dakika

Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Okan Bayülgen’in 17 yaşındaki kızı İstanbul’dan büyük başarı Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
00:07
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:32
Tokat’ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
Tokat'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
23:28
TFF’de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 00:44:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdürü Yüksek, şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei