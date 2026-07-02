NATO Zirvesi Uçuşları Etkileyecek - Son Dakika
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NATO Zirvesi Uçuşları Etkileyecek

02.07.2026 14:08
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TAV, Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da trafik yoğunluğu, 7-8 Temmuz'da uçuş değişiklikleri olabileceğini duyurdu, yolculara erken yola çıkma ve uçuş bilgilerini takip etme uyarısı yaptı.

ANKARA'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı İşletmecisi TAV, uçuşlarda değişikler yaşanabileceğini, yolcuların güncel uçuş bilgilerini takip etmeleri konusunda uyardı.

TAV'ın Esenboğa Havalimanı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında, 6-12 Temmuz arasında şehir genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu ve ulaşım kısıtlamaları yaşanabilecektir. Havalimanına zamanında ulaşabilmeniz için güzergahınızı önceden kontrol etmenizi ve planladığınız saatten daha erken yola çıkmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, 7-8 Temmuz'da uygulanacak operasyonel düzenlemeler nedeniyle bazı uçuşlarda değişiklikler yaşanabilir. Güncel uçuş bilgilerinizi ilgili havayolu şirketinden takip etmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Uçuşları Etkileyecek - Son Dakika

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