Ankara genelinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma 8 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Başkentte jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?