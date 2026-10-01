Ankara Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil ve bilinen en eski sevgi çiçeği tohumu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil ve bilinen en eski sevgi çiçeği tohumu bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili ile 4 bin yıllık sevgi çiçeği tohumu bulundu. Kazı Başkanı Tekin, bunun sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohumu olduğunu ve botanik kalıntıların tedavi amaçlı kullanılmış olabileceğini söyledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında ortaya çıkarılan 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili ve 4 bin yıllık sevgi çiçeği tohumu, bölgenin doğal ve kültürel geçmişine ışık tutuyor.

Külhöyük Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin, AA muhabirine, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürütülen kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazılarda, 5 bin yıllık yerleşim alanında 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili ile Hitit dönemine tarihlendirilen bir kabın içerisinde sevgi çiçeği tohumu bulduklarını belirten Tekin, fosilin Ankara'nın doğa tarihine ışık tutan önemli bir buluntu olduğunu söyledi.

Tekin, Hitit dönemine ait bir yapının odasında bulunan yuvarlak kaptan alınan botanik örneklerin Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden arkeobotanist Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından incelendiğini bildirdi.

Analizler sonucunda kap içerisinde sevgi çiçeğinin bugüne kadar bilinen en eski tohumunun tespit edildiğini dile getiren Tekin, kazılarda ortaya çıkarılan diğer bitki kalıntılarıyla birlikte bunların kullanım amaçlarını araştırdıklarını ifade etti.

"Botanik kalıntıların bir kısmının tedavi amaçlı kullanılabileceğini düşünüyoruz"

Hititlerin bazı bitkileri tedavi amaçlı kullandığının çivi yazılı belgelerden bilindiğini belirten Tekin, Külhöyük'te bulunan bitki kalıntılarının da benzer amaçlarla kullanılmış olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda yeni bir bilimsel çalışma hazırlığında olduklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Henüz biz de araştırıyoruz. Kabın içinde bulundu ama ne amaçla konulduğu şu an bizim için de soru işareti. Ancak biz kazılar boyunca botanik testlerimizi yapıyoruz, birçok tohum bulduk. Bunlarla bağlantılı buluntu kontekstlerine göre de bir eşleştirme yapıyoruz. Şu an belki Hitit tıbbından da söz edebileceğiz. Bu botanik kalıntıların da bir kısmının tedavi amaçlı kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Yeni bir çalışma başlatacağız. Henüz proje gelişme aşamasında. Özellikle Hitit tıbbı ve eczacılıkla ilgili bu bitkilerin kullanılıp kullanılmadığı üzerine bu çalışma şekillenecek."

"Külhöyük sakinlerinin fosili yerleşime taşıdığını düşünüyoruz"

Kazılarda bulunan 66 milyon yıllık deniz canlısı fosiline ilişkin de bilgi veren Tekin, fosilin, bilimsel adı "Gastropoda" olan salyangoz türü bir canlıya ait olduğunu belirtti.

Yaklaşık 200 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin varlığından söz edilebildiğini anlatan Tekin, fosilin bu denizin son dönemlerinde yaşamış bir canlıya ait olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Burada arkeolojik bir tabakanın içinde jeolojik bir buluntu ele geçiyor. Bu da bizim açımızdan ilginç bir sonuçtu. Muhtemelen Külhöyük sakinlerinin fosili yerleşime taşımış olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bölgedeki benzer fosil buluntularının daha önce Polatlı civarında da rapor edildiğini belirten Tekin, fosilin kökenine ilişkin değerlendirmelerde paleontoloji uzmanlarının çalışmalarından yararlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Ankara GölbaşıKültür SanatGüncelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Gölbaşı'nda 66 milyon yıllık fosil ve bilinen en eski sevgi çiçeği tohumu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei