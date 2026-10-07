Ankara Güdül\'de Güdül Anaokulunda Gazze için kermes düzenlendi, Kaymakam Akar katıldı

Ankara Güdül'de Güdül Anaokulunda Gazze için kermes düzenlendi, Kaymakam Akar katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güdül Anaokulu bahçesinde Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kermes düzenlendi. Kermese Kaymakam Naim Akar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Aktaş katıldı; öğrenciler ve velilerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.
Ankara'nın Güdül ilçesinde Gazze kermesi düzenlendi.
Güdül Anaokulu bahçesinde, Anaokulu tarafından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak üzere yardım kermesi düzenlendi.
Kermese, vatandaşlar ilgi gösterirken, Kaymakam Naim Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Aktaş da kermese katılarak destekte bulundu.
Dayanışma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı kermeste, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ürünler kermeste satışa sunuldu.
Kaynak: AA
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