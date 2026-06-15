Ankara Havalimanı Stratejik Kazanım - Son Dakika
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Ankara Havalimanı Stratejik Kazanım

15.06.2026 15:01
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Bakan Güler, Ankara Havalimanı'nın stratejik önemini vurguladı ve Etimesgut'taki yatırımları destekledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geliştirilen altyapısı ve tesisleriyle, yenilenen pisti ve inşa edilen devlet konuk eviyle Ankara Havalimanı'nın, pek çok noktada stratejik ihtiyaçlara cevap verecek önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Güler, "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"ninde yaptığı konuşmada, Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hizmete alınacak yatırımların ülkeye ve silahlı kuvvetlere hayırlı olmasını diledi.

Ulaştırma ve altyapıların, ekonomik kalkınmanın bir göstergesi olduğunu belirten Güler, bunun aynı zamanda milli güvenliğin, stratejik hareket kabiliyetinin ve kriz dönemlerinde hızlı reaksiyon alabilmenin de temel unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

Son yıllarda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen yatırımların, Türkiye'nin gelişim ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Etimesgut Askeri Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarıyla bağlantı yollarının yapılması da bu vizyonun kıymetli bir örneğini teşkil etmektedir. Geliştirilen altyapısı ve tesisleri, yenilenen pisti ve inşa edilen devlet konuk eviyle bu havalimanımız, kahraman Hava Kuvvetlerimizin hareket ve ulaşım kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda pek çok noktada stratejik ihtiyaçlarımıza cevap verecek önemli bir kazanım olmuştur. Hava Lojistik Komutanlığımıza bağlı 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımıza da ev sahipliği yapan havalimanının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve yapımı devam eden Ay Yıldız Karargahımıza yakın konumu da stratejik önemini daha da artırmaktadır."

"Kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bakan Güler, NATO zirvesi sürecinde de havalimanının hükümet başkanları ve diplomatik heyetlerin güvenli, hızlı ve etkin şekilde intikallerinde önemli bir rol üstleneceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin etkin diplomasisi, güçlü ekonomisi, her geçen gün gelişen yerli ve milli savunma sanayisi ve caydırıcı askeri kapasitesiyle bölgesinde istikrar ile güvenliğin merkezi olduğunu belirten Güler, "Ülkemizin bu güzide konumunu korumak ve daha da üst seviyelere taşımak için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Güler, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Esenboğa Havalimanı, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Havalimanı Stratejik Kazanım - Son Dakika

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