Çevre Uzmanı: Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki Yangında Alev Alan Lastikler Kanser Yapıcı Etki Yaratıyor - Son Dakika
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Çevre Uzmanı: Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki Yangında Alev Alan Lastikler Kanser Yapıcı Etki Yaratıyor

Çevre Uzmanı: Hurdacılar Sanayi Sitesi\'ndeki Yangında Alev Alan Lastikler Kanser Yapıcı Etki Yaratıyor

Çevre uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangında alev alan lastiklerin kanser yapıcı etkisi olduğunu belirterek, çalışmalarda yer alan itfaiyecilerin aktif karbonlu maske takması, o bölgede oturanlara da pencerelerini kapatmaları uyarısında bulundu. Öztürk, lastiklerin kontrolsüz yanması sonucunda çevreye yayılan organik kirleticiler ve ağır metallerin kalıcı ve kanser yapıcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yangının etkisiyle oluşan dumanın taşıdığı kirleticilerin yüzeysel su kaynaklarında uzun süre bozulmadan kalabildiği için su kaynaklarının ölçülmesi gerektiğini belirtti. Öztürk, ağır metallerin toprağa karışabileceğine dikkat çekerek, tarım topraklarının incelenmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, itfaiye erlerinin aktif karbonlu maske takarak çalışma yapması gerektiğini ve yangın önlemleri almayan geri dönüşüm tesislerinin kapatılması gerektiğini söyledi.

04.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Çevre uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangında alev alan lastiklerin kanser yapıcı etkisi olduğunu belirterek, çalışmalarda yer alan itfaiyecilerin aktif karbonlu maske takması, o bölgede oturanlara da pencerelerini kapatmaları uyarısında bulundu.

Öztürk, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangının çevreye etkisine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lastikler kontrolsüz yandığında, içerisinde bulunan organik kirleticilerin yanı sıra, ağır metallerin duman ve sis şeklinde çevreye yayıldığını anlatan Öztürk, "Bu kirleticiler kalıcı ve kanser yapıcı organik maddeler içerir. Kullanılmış lastikler gelişigüzel yani kontrolsüz yandığı zaman kanser yapıcı kirleticiler çevreye dağılır. Bu nedenle hakim rüzgar yönünde dağılan kirlilik bölgesinde oturanların pencerelerini kapatması, mümkünse dışarı çıkmaması, çıkacaksa da özellikle maskesiz dolaşmaması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, yangının etkisiyle oluşan dumanın taşıdığı bu kirleticilerin, hakim rüzgar yönündeki yüzeysel su kaynaklarında da uzun süre bozulmadan kalabildiğine işaret eden Öztürk, bu nedenle bölgedeki yüzeysel su kaynaklarının yetkililer tarafından mutlaka ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yangın önlemleri almayan hiçbir geri dönüşüm tesisi çalışmamalı"

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, aynı zamanda kanser yapıcı bu ağır metallerin toprağa karışabildiğine dikkati çekti.

Kirli gazın bölgede ciddi hava kirliliği oluşturduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu kirleticiler tarım topraklarına karıştığı zaman özellikle bitkiler yoluyla insanlara ulaşabilir. Yüzeysel su kaynaklarında olduğu gibi o bölgedeki tarım topraklarının da mutlaka incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da itfaiye erleri. Yangın söndürmede çalışan itfaiye erleri, kesinlikle aktif karbonlu maske takarak çalışma yapmalı. Aksi halde bu kanser yapıcı kirleticilerden etkilenen itfaiyecilerin sağlıkları ciddi anlamda risk altına girer. Geri dönüşüm tesislerinin her biri yangın riski taşıyan tesislerdir. Sağlık ve çevre üzerinde verdiği zarar ilgili firmadan tanzim edilmelidir. Yangın önlemleri almayan hiçbir geri dönüşüm tesisi çalışmamalı. Yangın söndürmeyle ilgili gerekli önlemleri almayan geri dönüşüm tesisleri derhal kapatılmalı."

Kaynak: AA

Mustafa Öztürk, İtfaiye, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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