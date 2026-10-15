Ankara İklim Geçişi Forumu başladı, Hasar bilimsel veri kullanımı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ankara İklim Geçişi Forumu başladı, Hasar bilimsel veri kullanımı çağrısı yaptı

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Ankara İklim Geçişi Forumu başladı, Hasar bilimsel veri kullanımı çağrısı yaptı
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COP31 kapsamında hazırlanan Ankara İklim Geçişi Forumu, Ankara'da bir otelde başladı ve iki gün sürecek. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, forumda topyekun hareket ve bilimsel veri kullanımı çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan "Ankara İklim Geçişi Forumu" başladı.

Ankara'da bir otelde iki gün sürecek olan forumda, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve ulusal adımlar ele alınıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, büyükşehir belediyeleri, uluslararası yerel yönetim ve şehir ağları, uluslararası finans kuruluşları ve bilim insanlarının katıldığı forumda, COP31 Başkanlığı'nın "Uygulama COP'u" hedefi doğrultusunda yerelden Antalya'ya taşınacak somut iklim eylemi örneklerinin öne çıkarılması amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, forumun açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hasar, iklim değişikliğiyle mücadelede "erken uyarı sistemleri"nin ve verilerin değerli olduğunu belirterek, "Bir mahallede sıcak hava dalgası var, diğer mahallede yağmurla, selle mücadele var. Normallerin bile değiştiği başka bir dönemde yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'de 2024'ün en sıcak yıl, 2025'in ise en kurak yıl olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Hasar, "Uzun dönemli yağış marjına baktığımızda yüzde 28 oranında bir yağış azalması vardı. Kuraklık farklı, yağış farklı bir şey. Bugün yaşadığımız daha farklı bir şey. Bir günde metrekareye eğer 300 kilogram yağış düşüyorsa bu yağış değil, iklim krizinin, problemlerinin, değişikliğinin sonuçlarından biri." diye konuştu.

"Toplumu hazır hale getirmek için bilimsel verilerden faydalanan altyapı oluşturduk"

Hasar, iklim değişikliğiyle mücadelede geliştirdikleri yöntemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yapılan iklim modellerinde yaklaşık 100 kilometrekarelik bir alanı tek bir sonuç olarak görüyorduk. Şimdi üç kilometre çözünürlüğe indirilmiş bir model çalışması var. 9 kilometrekare bir alanda, bir mahalleye indirebildiğimiz bir iklim projeksiyonu demek. Buna göre farazi olarak, şu bölgede yağışın düşme ihtimali yüzde 70'tir gibi bir sonuç çıktı önümüze. Toplumu daha hazır hale getirmek için bilimsel verilerden faydalanan bir altyapı oluşturduk. Yakın geleceği ve yüzyılın sonunu hem düşük hem yüksek emisyon senaryolarıyla birlikte ele alan bir çalışma gerçekleştirdik."

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin, yağış ve rüzgar rejimlerinin de değiştiğini dile getiren Hasar, "Yerel iklim eyleminin önemi tam bu noktada başlıyor. Bir felaket başımıza geldikten sonra çözüm arıyoruz. O zaman 1 harcaman gerekirken 10 harcıyoruz. Bunları yaşamamak için tamamen bilimsel verilerin kullanılması gerekiyor ve biz bu çalışmaları sadece salonlarda konuşmayacağız. COP31'de Antalya'da bir örnek olarak, bir pilot çalışma olarak herkese bunları göstermeye çalışacağız. Adaptasyon, uyum, bilim, bunlar öncelikli konular, bunlara çok ciddi önem verdiğimiz bir dönemdeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından forum, panellerle devam etti.

Kaynak: AA
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