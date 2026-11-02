Ankara jandarması kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheliyi yakaladı

Ankara jandarması kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheliyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 26 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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